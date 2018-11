Incendio a Inverigo, tetto in fiamme in via Don Sturzo

Incendio a Inverigo nel primo pomeriggio di martedì 27 novembre 2018: per cause in corso di accertamento ha preso fuoco il tetto di una palazzina di via Don Luigi Sturzo.

Sul posto sono accorse squadre dei vigili del fuoco di Cantù ed Erba. E' successo intorno alle 13.30.

Dal tetto dell'abitazione si è alzata una densa colonna di fumo: il fuoco ha bruciato parte della copertura, come si vede nelle foto scattate dai pompieri, ma fortunatamente non si segnalano feriti o intossicati.