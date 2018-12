Incendio a Gravedona, in fiamme il tetto di un palazzo: famiglia evacuata

Massiccio spiegamento di mezzi di soccorso a Gravedona ed Uniti per l'incendio di un tetto di un'abitazione di via Casate. E' successo verso le 13 di giovedì 20 dicembre 2018.

In fiamme il tetto del fabbricato, bruciati circa 200 metri quadrati di copertura. Ingenti i danni, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco.Sette le squadre di pompieri dei comandi di Como e Sondrio intervenute per domare il rogo. Sul posto allertati anche i carabinieri, il 118 e il tecnico comunale con la polizia locale.Una famiglia è stata evacuata.

Vigili del fuoco impegnati nella notte anche a Como, nel quartiere di Rebbio, e a Lomazzo per altri incendi sempre legati ai tetti e alle canne fumarie.