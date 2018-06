Incendio a Grandate, auto in fiamme al concessionario Techno Motori

Incendio nella mattina di domenica 3 giugno 2018 a Grandate al concessionario Techno Motori sulla Statale dei Giovi. Per cause in corso di accertamento una vettura ha preso fuoco all'interno dell'autosalone sprigionando subito un gran fumo.

L'allarme è scattato intorno alle 7.30. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco di Como e Cantù con 5 mezzi.

Impegnativo l'intervento: i pompieri, infatti, hanno impiegato circa 3 ore per domare il rogo.

In corso verifiche per stabilire la causa dell'incendio.