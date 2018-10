Incendio a Grandate: bosco in fiamme

Incendio a Grandate nella mattina del 26 ottobre 2018. I cittadini si sono svegliati con un forte odore di fumo. Ad andare a fuoco è stata una piccola area boschiva nei pressi di via Monviso. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con alcune squadre per domare il rogo che si è propagato nela vegetazione. I pompieri sono stati impegnati alcune ore ma la situazione è stata messa subito in sicurezza. Nessun rschio per la popolazione grandatese. Non siè trattato di un incendio di grosse dimensioni.