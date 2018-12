Incendio a Grandate, vigili del fuoco in via Como

Incendio a Grandate nel primo pomeriggio di giovedì 13 dicembre 2018 a Grandate: per cause in corso di accertamento ha preso fuoco la tettoia di un box all'esterno di un'abitazione di via Como, all'angolo con via Unione. E' successo intorno alle 13.30. Dall'incendio si è alzata una densa colonna di fumo nero ben visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Como che ha subito domato il rogo. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Curiosità in paese dove non è passata inosservata la presenza del camion dei pompieri proprio all'incrocio tra le due vie di passaggio.