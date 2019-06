Incendio a Gironico, bruciati 8 furgoni: si sospetta il dolo

Incendio nella notte a Gironico, frazione del Comune di Colverde. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze: cinque squadre da Como, Appiano Gentile e Lomazzo sono accorse in via Leonardo da Vinci per domare un grosso rogo ha praticamente divorato 8 furgoni e danneggiato parte di un edificio. Si è trattato di un intervento faticoso che ha impegnato i pompieri comaschi per alcune ore nella notte.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Como. Con molta probabilità la causa dell'incendio è di origine dolosa. Non si segnalano feriti o intossicati.