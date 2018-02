Incendio a Bulgarograsso: intervista all'amministratore delegato di Ecosfera

"Spendiamo molto per la sicurezza e proprio i sistemi di sicurezza hanno permesso di circoscrivere l'evento": queste le prime parole dell'amministratore delegato di Ecosfera, Linda Barri, giovedì 8 febbraio 2018, all'indomani dell'esplosione e del conseguente incendio alla ditta di Bulgarograsso che ha causato 9 feriti, di cui due ancora in ospedale anche se non in pericolo di vita.

L'azienda è stata posta sotto sequestro, l'attività è ferma a parte gli uffici e si aspetta il via libera a riprendere il lavoro almeno parzialmente: nel video Barri spiega gli investimenti fatti dall'azienda per la prevenzione e la collaborazione per le indagini volte a chiarire cosa abbia innescato l'esplosione.