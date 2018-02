Esplosione e incendio a Bizzarone, in fiamme una bombola di ossigeno: famiglie evacuate

Incendio sabato 24 febbraio 2018 a Bizzarone in un negozio di attrezzature sportive di via Milano 11, il Deep Stop. Secondo i primi accertamenti, pare che per una casualità sia esploso il tubo di una bombola da sub piena di ossigeno. Il tubo si sarebbe sganciato facendo partire una fiammata che ha provocato l'esplosione. Fiammata alimentata dal gas presente all'interno. Tutto è successo intorno a mezzogiorno. Immediatamente è divampato l'incendio. Resosi conto del pericolo, il proprietario subito ha allertato gli inquilini degli appartamenti del palazzo in cui si trova il negozio che sono usciti in strada.

Sul posto sono arrivate subito due squadre dei vigili del fuoco da Como e da Appiano che hanno provveduto a mettere in sicurezza le altre bombole presenti nel negozio per evitare che venissero raggiunte dalle fiamme ed esplodessero: per farlo hanno dovuto sfondare la vetrina laterale dell'esercizio pieno di fumo. Hanno adagiato le bombole nel piazzale antistante e hanno provveduto a bagnarle. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale e un'ambulanza della croce rossa di Uggiate. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Dalle prime informazioni sono state evacuate almeno 5 famiglie. Il palazzo però non dovrebbe aver riportato danni strutturali. Ingenti invece i danni al negozio. Qui il video dell'intervento dei pompieri.