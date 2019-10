Erba, allarme incendio: tetto in fiamme

Allarme incendio nella tarda serata del 16 ottobre 2019 a Erba. I vigili del fuoco sono intervenuti urgentemente in via Dante a causa di un tetto in fiamme. La causa del rogo, con ogni probabilità, è dovuta a un problema alla canna fumaria. I pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la palazzina. Non si segnalano feriti.

Nel periodo autunnale, quando inizia il freddo, sono frequenti episodi di questo tipo dovuti all'accensione dei riscaldamenti senza che sia stata effettuata la corretta manutenzione e pulizia delle canne fumarie. Per questo motivo sono utili i consigli dei vigili del fuoco.