Incendio a Domaso, tetto in fiamme nella notte

Incendio nella notte di mercoledì 23 gennaio 2019 a Domaso, in alto lago di Como: a prendere fuoco il tetto di un'abitazione in via Case Sparse. Le fiamme si sono presto estese ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo.

Sul posto due squadre di pompieri di Dongo, una di Menaggio e una in supporto dal comando di Sondrio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito il contenimento e lo spegnimento di circa 100 metri quadri di struttura. Non si segnalano feriti nè intossicati.