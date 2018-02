Incendio a Mariano Comense: discarica in fiamme

Incendio a Mariano Comense: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Radizzone dove è divampato un rogo alla discarica che si trova in questa zona. I pompieri sono accorsi con ben cinque squadre e altrettanti veicoli per domare le fiamme che hanno arso diversi quintali di rifiuti.

Dal luogo dell'incendio si è sollevata una densa coltre di fumo scuro. Non si sono registrati feriti o intossicati. Ancora da chiarire le cause che hanno prodotto l'incendio.