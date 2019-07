Incendio in una ditta di gestione rifiuti a Cucciago

I vigili del fuoco di Como sono dovuti intevrenire nel pomeriggio del 12 luglio 2019 nel terreno della ditta Sirchi di Cucciago che si occupa di gestione di rifiuti provenienti da bonifiche. L'origine del rogo non è stata resa nota. Uomini e mezzi dei pompieri sono stati a lungo impegnati nello spegnimento dell'incendio divampato in via Sirchi. Non si segnalazo feriti o intossicati.