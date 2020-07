Como, incendio in via Napoleona

Allarme incendio a Como poco dopo le 23 del 14 luglio 2020. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un appartamento al terzo piano di una palazzina situata in via Napoleona 16. Le fiamme sono divampate nella cucina dell'abitazione ma al momento dell'arrivo dei pompieri tutte le persone che si trovavano all'interno della casa erano già evacuate. A causa della presenza dei mezzi di soccorso lungo la carreggiata si sono verificati alcuni disagi alla viabilità della Napoleona.

