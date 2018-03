Incendio a Cucciago: sterpaglie in fiamme

Incendio a Cucciago nel primo pomeriggio di martedì 27 marzo 2018. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con tre squadre (tra le quali un'autobotte) per domare un rogo divampato su un'area di sterpaglie nelle vicinanze di via Bernini. Le fiamme si sono propoagate rapidamente ma sono state prontamente spente dai pompieri. Non è chiaro se la causa sia stata accidentale o se invece si sia trattato di un gesto doloso, fatto apposta per fare divampare l'incendio.