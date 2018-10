Incendio ai contatori dell'Enel, evacuato palazzo di Cucciago

Incendio nella notte in via Luini a Cucciago. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un palazzo dove si è sprigionato un incendio. A bruciare sono stati i contatori Enel. L'intero edificio composto da 7 appartamenti e due esercizi commerciali è stato evacuato mentre due persone sono state ytrasportate al pronto soccorso per precauzione visto il fumo respirato. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte del 5 ottobre 2018. In meno di due ore si è concluso l'intervento dei pompieri.