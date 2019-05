Incendio a Como, fiamme nella baracca dei senzatetto in via Regina Teodolinda

Incendio a Como in via Regina Teodolinda: a prendere fuoco intorno alle 13 di mercoledì 24 aprile 2019 una baracca utilizzata dai senzatetto come rifugio per dormire. Le fiamme e il fumo hanno fatto scattare l'allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di via Valleggio a Como che hanno domato il rogo. Non si segnalano feriti.