Allarme incendio in centro Como: fumo da un negozio

Allarme incendio in centro storico a Como: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Caio Plino Secondo intorno a mezzogiorno del 4 novembre 2019 a causa di un principio di incendio in un cantiere edile. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un immobile in fase di ristrutturazione. Si è trattato, però, di un rogo di lieve entità che ha allarmato i passanti, i residenti e gli esercenti dei vicini negozi ma che, in realtà, non ha mai destato alcuna preoccupazione in quanto i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente constatando l'assenza di pericolo. Il principio di incendio è stato domato in pochi minuti.