Incendio a Como nella notte, una mansarda distrutta

Incendio nella notte a Como, intorno alle ore 22, in via Spina Verde (piccola diramazione di via Monte Caprino). Le fiamme, probabilmente per un problema alla canna fumaria, si sono propagate sul tetto di un'abitazione. Il rogo che è divampato ha praticamente distrutto la mansarda. SUl posto sono intervenuti 9 automezzi dei vigili del fuoco che sono riusciti, non senza fatica, a estinguere completamente l'incendio. Non si sono registrati feriti o intossicati.

Sono numerosi in questo periodo invernale gli incendi che si sprigionano da tetti e canne fumarie, generalmente a causa di una carenza di controlli e manutenzioni. Per questo motivo è bene seguire i consigli dei vigili del fuoco sugli accorgimenti da adottare per evitare rischi di incendi.