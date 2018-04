Incendio a Monte Olimpino, baracche in fiamme nel bosco

Incendio a Como, in frazione di Monte Olimpino nel pomeriggio di mercoledì 18 aprile 2018: le fiamme sono divampate prima delle 18 in via Oldelli, nella zona boschiva vicina all'autostrada e al cimitero di Monte Olimpino.

A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, sono state alcune baracche: grande lo spiegamento di mezzi dei vigili del fuoco intervenuti con 5 squadre, da Como, Cantù e Appiano Gentile.



Secondo le primissime informazioni raccolte, sul posto sono presenti anche polizia e guardia di finanza, pattuglie di passaggio allarmate dal fumo e dalle fiamme proprio a ridosso della galleria autostradale da Chiasso in direzione di Grandate.

Non ci sarebbero feriti.

Nello stesso giorno i vigili del fuoco sono stati impegnati a Lipomo per l'incendio di un deposito-garage.