Incendio a Lora: asciugatrice in fiamme alla lavanderia "Bolle di sapone"

Incendio a Lora, quartiere alla periferia di Como, alle 21.30 di domenica 4 marzo 2018 nella lavanderia self service Bolle di Sapone in via Oltrecolle 37. A prendere fuoco una delle asciugatrici presenti nell'esercizio commerciale. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Como.

Il locale era completamente invaso dal fumo e i pompieri sono riusciti a entrare solo con l'ausilio degli autorespiratori e della termocamera che ha permesso di localizzare l'essicatore avvolto dalle fiamme. Secondo le prime ipotesi l'origine dell'incendio è da ricercare in cause di origine elettrica. Nessuno è rimasto ferito.