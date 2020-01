Como, appartamento in fiamme in centro storico: anziana salva per miracolo

Spaventoso incendio in un appartamento del centro storico di Como. Un'abitazione all'ultimo piano di una casa in via Natta è andata a fuoco mentre all'interno c'era la proprietaria, una donna anziana che ha avuto difficoltà ad aprire la porta ai vigili del fuoco. Come si vede dalle immagini video l'appartamento è andato completamente a fuoco e il fumo denso ha in poco tempo riempito l'appartamento. I pompieri, però, sono stati abili e veloci nel riuscire ad introdursi nell'abitazione e a trarre in salvo la pensionata che oltre a un grande spavento non ha riportato gravi conseguenze.

L'incendio, divampato nella tarda mattina del 30 gennaio 2020, ha causato ingenti danni alle cose contenute nell'appartamento ma ancora non si conosce l'entità di eventuali danni strutturali all'immobili. I pompieri intorno alle 12 stavano ancora mettendo in sicurezza la casa.