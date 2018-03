Como, incendio in un deposito: non è la prima volta

Incendio a Como poco nel tardo pomeriggio del 29 marzo 2018. Le fiamme sono divampate in un capannone situato nei pressi di piazzale Montesanto, vicino alla caserma militare. A prendere fuoco è stato il legname che era accatastato sotto la copertura del capannone. I vigili del fuoco sono accorsi per domare l'incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Si indaga per capire le cause del rogo.

Non è la prima volta che si verifica un episodio analogo nel medesimo deposito di legna e materiale edile. Alcuni anni fa, esattamente nel novembre del 2011, si è verificato un incendio simile in tutto e per tutto. Allora la causa fu un fuoco acceso da alcuni disperati senzatetto per scaldarsi o cucinare.