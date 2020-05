Allarme incendio a Como: tetto in fiamme in zona Sant'Agostino

Grande mobilitazione di vigili del fuoco in centro città nella zona di Sant'Agostino a Como, a causa di un allarme incendio nel primo pomeriggio del 14 maggio 2020. Una grossa nube di fumo si è levata in cielo proveniente dal tetto di un palazzo situato in via Manzoni.

I vigili del fuoco sono accorsi in forze e si sono messi subito al lavoro per spegnere il rogo. La causa dell'incendio non è ancora stata resa nota, anche se da alcune prime valutazioni sembrerebbe di natura accidentale. Non risultano feriti o intossicati.

