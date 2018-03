Incendio a Civiglio: brucia la canna fumaria di un'abitazione

Incendio nella tarda serata di domenica 4 marzo 2018 a Civiglio, quartiere alla periferia est di Como. In fiamme la canna fumaria di un'abitazione. L'allerta ai vigili del fuoco è scattata intorno alle 23.30: sul posto è arrivata una squadra del comando di Como.

L'incendio si è allargato a una delle travi in legno che costituiva la struttura portante del solaio. Nessuno è rimasto ferito.

Solo pochi giorni fa, venerdì 2 marzo 2018, i pompieri sono stati impegnati per spegnere le fiamme divampate sul tetto di un'abitazione a Montano Lucino in via Mascherpa.