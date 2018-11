Cestino della spazzatura incendiato a Cernobbio: vigili in piazza Mazzini

Attimi di paura a Cernobbio in piazza Mazzini, davanti alle Poste, per un cestino dei rifiuti incendiato. E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì 16 novembre 2018: forse un mozzicone di sigaretta spento male ha dato origine alle fiamme che si sono alzate alte e ben visibili dal cestino, che infatti all'interno è bruciato quasi completamente, come si vede nelle immagini.

L'allarme è stato dato da alcune persone che hanno avvisato la polizia locale, altre si sono recate nella vicinissima sede della Croce Rossa chiedendo aiuto per spegnere il rogo.

Le fiamme sono state spente da un agente della polizia locale con un estintore, insieme a un ragazzo della Croce Rossa accorso con un secchio d'acqua.

Il tutto sotto gli occhi di molte persone in attesa alla vicina fermata dell'autobus che aspettavano i mezzi per Piazza Santo Stefano e Rovenna.

Alcune persone, tra cui anche bambini, sono state fatte allontanare per poter spegnere l'incendio. Grande la cusiosità e qualceh rallentamento al traffico in via Volta anche per la nube di fumo sprigionatasi.