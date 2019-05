Incendio a Cernobbio nel primo pomeriggio di domenica 12 maggio 2019: le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento in un'autofficina di via Bisbino. Sul posto i vigili del fuoco di Como con 3 squadre, un'autopompa e due autobotti. Intervento impegnativo per la presenza all'interno di alcuni veicoli. Non si segnalano feriti.