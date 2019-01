Incendio a Cavallasca, tetto in fiamme in via Cavour

Incendio a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, in un'abitazione di via Cavour. A predere fuoco nel pomeriggio di martedì 15 gennaio 2019 il tetto di una villetta al civico 25. Secondo le prime testimonianze, i proprietari erano in casa e, aiutati dai vicini, hanno iniziato a domare il rogo, pare scaturito dalla canna fumaria.



Contemporaneamente sono stati chiamati i vigili del fuoco, arrivati con due squadre da Como e Appiano Gentile. Allertati anche i carabinieri, come si vede nelle foto inviate da un lettore di Quicomo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.