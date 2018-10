Incendio a Cavallasca: fiamme nei boschi della Spina Verde

Vasto incendio nei boschi della Spina Verde sopra Cavallasca, ora comune di San Fermo della Battaglia.

Le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento intorno alle 11, quando è scattata la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco di Como, impegnati con 5 squadre anche da Cantù e Appiano.

Quindici i pompieri al lavoro con un'autopompa e quattro mezzi più piccoli fuoristrada, adatti in caso di incendi boschivi.

In un primo momento sembrava un rogo di piccole dimensioni, ma, complice il vento e il clima secco di questi giorni, le fiamme si sono presto allargate tanto da richiedere anche il supporto degli uomini della protezione civile.

Intorno alle 14 vigili del fuoco e volontari erano ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. In azione, come si vede nelle immagini inviate da un lettore di Quicomo, anche l'elicottero che fa la spola per gettare acqua sulle fiamme.

Non si segnalano al momento feriti o intossicati.