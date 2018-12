Incendio a Cavallasca: in fiamme i boschi della Spina Verde

Incendio a Cavallasca, ora comune di San Fermo della Battaglia, nei boschi della Spina Verde. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di domenica 30 dicembre 2018 per cause in corso di accertamento e sono state alimentate dal forte vento che sta spazzando la provincia di Como causando diversi danni.

Subito è scattato l'allarme e a Cavallasca sono arrivati i vigili del fuoco con 4 mezzi, al lavoro per domare il rogo. Non si segnalano al momento feriti o intossicati.

Resta l'allerta della protezione civile regionale per il rischio di incendi boschivi causati dal forte vento di queste ore.