Sono dovute intervenire cinque squadre dei vigili del fuoco di Como e Varese per spegnere l'incendio divampato nel pomeriggio del 28 novembre a Castelnuovo Bozzente. Ad andare in fiamme è stato un capanno situato all'interno del parco pineta. Le cause, stando a un primo accertamento, sarebbero accidentali. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.