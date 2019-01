Incendio a Fino Mornasco: in fiamme il cassonetto del supermercato Lidl

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella tarda mattionata del 20 gennaio 2019 in via Tevere 2, a Fino Mornasco. Infatti, i pompierisono stati allertati a causa di un incendio divampato all'interno del cassonetto compattatore in cui vengono riversati i rifiuti del supermercato Lidl. L'incendio ha prodotto notevole fumo ma non ha causato feriti o intossicati. Pochi idanni. Ancora da determinare le cause anche se si suppone possa essersi trattato di un incendio non doloso. Due squadre dei vigili del fuoco di Como e Cantù hanno spento il rogo in pochi minuti.