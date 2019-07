Incendio a Cassina Rizzardi nel pomeriggio del 30 luglio 2019. Poco dopo le ore 15.30 alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo alzarsi in cielo da un'area verde lungo la provinciale 27, vicino alla Villa Lambertenghi. E' scattato immediatamente l'allarme ai vigili del fuoco che sono giunti con un'autobotte e in pochi minuti hanno domato il rogo. Non si segnalano feriti o intossicati. Si ipotizza la causa accidentale dell'incendio, forse un mozzicone di sigaretta. Si esclude il dolo.