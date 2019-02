Incendio all'officina Bellù di Cassina Rizzardi

Incendio all'auto officina Bellù di via Manzoni a Cassina Rizzardi. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di domenica 17 febbraio 2019. Una denza colonna di fumo scuro si è levata in cielo spargendo un forte odore di bruciato nell'aria. I vigili del fuoco del comando provinciale di Como sono intervenuti in forze con tre squadre da Cantù, Como e Lomazzo. Ancora da chiarire le cause del rogo sebbene si ipotizzi che si sia trattato di incendio accidentale.