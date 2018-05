Incendio a Caslino d'Erba: distrutta una casa

Un'intera casa è stata distrutta da un incendio divampato questa mattina a Caslino d'Erba. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre da Canzo, Erba e Como intorno alle 5 del mattino. Sono state necessarie due ore di lavoro per domare definitivamente il rogo ed estinguere totalmente le fiamme che hanno, però, praticamente distrutto l'intera abitazione situata al civico 7 di via per Asso. La casa al momento dell'incendio ra disabitata. Riguardo alle cause al momento i vigili del fuoco non hanno rilasciato informazioni.