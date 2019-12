Incendio in una cascina di Veleso

Mobilitazione a Veleso per un incendio divampato in un cascinale. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Como, Canzo ed Erba. Ancor prima dell'arrivo dei pompieri sono intervenuti i volontari AIB (Antincendi Boschivi) che hanno inizialmente tenuto contenuto il rogo. Non si sono registrati ustionati o intossicati ma le operaizoni di spegnimento hanno impegnato molto i volontari e i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti sulle cause all'origine dell'incendio.