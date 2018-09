Incendio nella notte a Pognana, casa in fiamme: maxi intervento dei vigili del fuoco

Incendio nella notte di sabato 1° settembre 2018 a Pognana Lario: secondo quanto appreso, ad andare in fiamme una casa disabitata, utilizzata come deposito di materiali edili, in frazione Canzaga.

Il rogo è divampato per cause in corso di accertamento intorno alle 23: sul posto sono intervenute 9 squadre dei vigili del fuoco intervenute da Como, Erba, Appiano e Cantù.

Al lavoro una trentina di uomini: lunghe le operazioni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, tanto che i pompieri hanno lavorato fino alle 2.30. Allertati anche i carabinieri.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato, importanti invece i danni alla struttura. Le fiamme hanno intaccato anche la casa accanto, i cui proprietari al momento erano assenti.

Pochi giorni fa sempre nella notte un incendio è divampato in un fienile a Lentate sul Seveso tenendo impegnati i pompieri per ore.