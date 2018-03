Incendio a Carlazzo, una casa distrutta: le immagini

Tanta paura a Carlazzo per un incendio divampato sul tetto di un'abitazione privata in via alle Stalle 53. Le fiamme hanno distrutto il tetto e danneggiato gravemente l'appartamento. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco per domare il grosso rogo. E' intervenuta anche una squadra del 118 per precauzione, ma non si lamentano feriti o intossicati. Tutti gli abitanti della casa sono stati tratti in salvo. L'abitazione, con ogni probabilità, sarà dichiarata inagibile.