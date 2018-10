Incendio al carcere Bassone di Como: 65 detenuti evacuati, uno intossicato

Allarme nella serata di giovedì 18 ottobre 2018 al carcere Bassone di Como per un incendio divampato in una cella. Come riporta il quotidiano la Provincia, la notizia è stata resa nota da Antonio Andrisano, segretario del Sinappe, il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria.

L'allarme è scattato alle 19: le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero divampate nella cella di un detenuto straniero che sta scontando una pena definitiva e proprio lui avrebbe appiccato il fuoco a un materasso.

Tempestivo l'intevento degli agenti di polizia penitenziaria per portare al sicuro tutte le persone dalle fiamme e dal fumo denso che si è propagato al corridoio.

65 i detenuti evacuati, tutti quelli del primo reparto al primo piano della casa circondariale dove si è sviluppato il rogo. Intossicato il detenuto che avrebbbe scatenato l'incendio, ricoverato in infermeria. L'allarme è rientrato nel giro di un'ora con i detenuti rientrati nelle loro celle.