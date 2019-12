Incendio tetto a Cassina Rizzardi

Un altro intervento dei vigili del fuoco per domare un incendio causato da una canna fumaria. Questa volta i pompieri di Appiano Gentile sono dovuti intervenire in via Al Campaccio a Cassina Rizzardi. L'incendio ha danneggiato anche una porzione di tetto, ma non si sono registrati feriti o intossicati.

Il problema degli incendi dovuti a canne fumarie difettose o tenute male è tipico della stagione invernale, periodo durante il quale si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco. Per questo è bene tenere a mente poche e semplici regole che possono prevenire episodi di questo genere. I vigili del fuoco hanno, dunque, stilato un piccolo vademecum: leggi i consigli utili.