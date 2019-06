Due camion incendiati a Lomazzo nella notte

Incendio nella tarda serata del 5 giugno 2019 a Lomazzo: due grossi camion sono andati a fuoco in via Ceresio. I due mezzi pesanti erano in sosta quando, per ragioni ancora da chiarire, intorno alle 23 hanno preso fuoco venendo avvolti dalle fiamme. Le indagini sono tuttora in corso per stabilire se si sia trattato di un gesto doloso o meno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del 118 nel caso ci fosse stato bisogno di soccorrere qualcuno.

I vigili del fuoco di Appiano Gentile e di Lomazzo hanno lavorato duramente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza gli altri veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze dei due tir incendiati.

Dopo poche ore, all'alba di giovedì 6 giugno, nuovo intervento dei pompieri, per un'officina incendiata in via Vandelli a Como.