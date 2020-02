Incendio a Cadorago: autocarro in fiamme

È avvenuto oggi, 19 febbraio 2020, in serata un incendio a Cadorago. Ad essere in fiamme un autocarro in via Carducci. Sono intervenuti con urgenza sul posto i vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Appiano Gentile. L'incendio era particolarmente pericoloso poichè il mezzo si trovava vicino ad una zona boschiva e avrebbe potuto dilagarsi velocemente.