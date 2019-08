Incendio nella notte a Cabiate: a fuoco un capannone

Incendio nella notte a Cabiate. Ad andare a fuoco è stato un capannone situato in via Turate al civico 28. Non si conosce ancora con esattezza la dinamica anche se si ipotizza la causa accidentale. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco dalle sedi di Seregno, Cantù, Milano e Como. Il rogo ha impegnasto i pompieri alcune ore, ad ogni modo non si sono registrati feriti o intossicati.