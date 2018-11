Incendio a Cabiate: fiamme al ristorante La Pergola

Incendio a Cabiate nella mattina di mercoledì 21 novembre 2018: le fiamme sono divampate nel ristorante-pizzeria La Pergola di via Buozzi 22. Secondo quanto appreso, l'incendio è scoppiato per cause in corso di accertamento nella cucina del locale che ha riportato ingenti danni, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco.



Dal ristorante si è alzata una densa colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco con 7 automezzi dal comando di Como e dal distaccamento di Cantù, ma è stato necessario anche il supporto degli uomini e dei mezzi dei distaccamenti di Milano, Seregno e Carate.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Solo pochi giorni fa un altro ristorante era stato distrutto da un incendio: è successo a Sorico al ristorante La Puntina.