Incendio a Brienno in una casa in ristrutturazione: un intossicato

Incendio in un'abitazione di via Regina a Brienno. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 dal proprietario e dagli operai che erano all'interno della palazzina attualmente in fase di ristrutturazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerosi uomini e mezzi per domare il rogo divampato sul tetto e nel sottotetto della casa. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio per soccorrere un uomo e una donna rimasti dentro l'abitazione nel tentativo di spegnere l'incendio. L'uomo è rimasto lievemente intossicato ma dopo le prime cure sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri. La strada è rimasta chiusa a causa della presenza dei mezzi di soccorso.