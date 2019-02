Incendio a Bregnano: container in fiamme

Incendio a Bregnano poco prima di mezzogiorno del 24 febbraio 2019. Un container è andato a fuoco in un'area apparentemente semi abbandonata di via Menegardo. All'interno del container c'era soprattutto materiale legnoso. Due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo sono accorse per estinguere il rogo. In poco tempo l'intervento è stato portato a termine. Non si sono registrati né feriti né intossicati. Nessun dettaglio è stato reso noto circa la causa dell'incendio.