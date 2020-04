Mariano, incendio in un box, l'auto era all'interno: intervengono i vigili del fuoco

È accaduto oggi, 16 aprile, in via Togliatti a Mariano Comense. I vigili del fuoco di Como, nel primo pomeriggio, sono dovuti intervenire con la prima squadra della sede centrale e con il distaccamento di Cantù, per spegnere l'incendio divampato in un box. La situazione era particolarmente critica perchè all'interno del garage c'era un'auto, la cui esplosione, avrebbe potuto causare seri danni a cose e persone. Invece, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme non hanno raggiunto altri locali della casa e non risultano feriti. Ancora da accertare le cause e al momento è in corso un controllo della struttura per verificare che non sia danneggiata o pericolosa.

