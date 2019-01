Un altro incendio nei boschi comaschi: fiamme a San Siro

Un nuovo incendio è divampato nella notte nei boschi dei monti che circondano il lago di Como. Questa vilta le fiamme hanno preso ad ardere i boschi di San Siro. Per la precisione la zona colpita dal rogo sono le frazioni Pezzo e Mastena.

Per spegnere l'incendio sono state impegnate nel corso della notte ben 12 squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di San Fedele, Como, Dongo, Menaggio, Sondrio, Cantù e Appiano Gentile. Numerosi uomini e mezzi hanno operato per delimitare la zona dell'incendio e tenere sotto controllo le fiamme che si sono propagate velocemente a causa delle condizioni meteo favorevoli. Infatti, dalla Regione Lombardia più volte nel corso delle ultime due settimane è stata diramata l'allerta con codice rosso per il rischio incendi a causa del vento che da giorni sta sferzando il territorio non solo comasco ma lombardo.