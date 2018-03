Incendio a Bizzarone: tetto in fiamme

Incendio in un'abitazione a Bizzarone nella serata di mercoledì 28 febbraio 2018. E' successo in via Papa Giovanni XXIII al civico 6 poco prima delle 20.30. Per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco la mansarda di un'abitazione. Le fiamme si sono poi estese anche al tetto.



Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Como e da Appiano Gentile con 4 mezzi che hanno provveduto a domare l'incendio. Nessuno è rimasto ferito.

Proprio il giorno precedente, il 27 febbraio 2018, a Mozzate era andato a fuoco il tetto di un'altra casa.