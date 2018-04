Incendio sul Monte Bisbino. Intorno alle 15.30 i vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire sul monte al di sopra di Moltrasio per domare un rogo divampato per cause ancora da accertare. L'intervento è stato difficoltoso a causa del luogo impervio. Il fiume era visibile da svariati chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate non molto lontano dal rifugio Murelli.