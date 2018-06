Incendio in una casa di Binago: evacuati due bambini

Incendio a Binago nella mattinata del 14 giugno 2018. Un rogo è divampato al primo piano piano di un'abitazione di via Cavour. All'interno si trovavano anche due bambini che sono stati prontamente tratti in salvo ed evacuati dagli agenti di polizia locale intervenuti per soccorrere i residenti in attesa dell'arrivo dei pompieri. Sul posto sono poi intervenute tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Como e una del comando di Varese.